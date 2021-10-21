Чтобы не попасть в красную зону. В Хмельницкой области усилят карантин

С 23 октября 2021 года в Хмельницкой области вводятся дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

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Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании первый замглавы ОГА Сергей Тюрин отметил, что увеличение количества пациентов с COVID-19 в больницах привело к напряженной ситуации с поставками кислорода.

По словам Тюрина, дополнительные карантинные ограничения вводятся для того, чтобы не допустить попадания области в красную зону и введения локдауна.

Среди заболевших в области только 7-8% были вакцинированы, и только 1% попавших в больницу привиты.

Денис Юдин

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