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Чтобы не попасть в красную зону. В Хмельницкой области усилят карантин

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 11:30
Чтобы не попасть в красную зону. В Хмельницкой области усилят карантин - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

С 23 октября 2021 года в Хмельницкой области вводятся дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

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Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании первый замглавы ОГА Сергей Тюрин отметил, что увеличение количества пациентов с COVID-19 в больницах привело к напряженной ситуации с поставками кислорода.

По словам Тюрина, дополнительные карантинные ограничения вводятся для того, чтобы не допустить попадания области в красную зону и введения локдауна.

Среди заболевших в области только 7-8% были вакцинированы, и только 1% попавших в больницу привиты.

Денис Юдин
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хмельницкая область карантин коронавирус COVID-19 красная зона
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