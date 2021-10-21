Коронавирус. В Украине третий день подряд фиксируют рекорды по вакцинации
В Украине три дня подряд фиксируют рекорды по вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили более 250 000 человек, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 251 254 человек: первой дозой – 165 649, второй – 85 605. Использовали такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 126 019;
CoronaVac (Sinovac) – 79 075;
AstraZeneca/Oxford – 46 160.
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С начала кампании иммунизации в Украине использовали 15 117 165 доз вакцины. Хотя бы одну получили 8 373 552 человека, две – 6 743 615. Использовались такие препараты:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 375 055 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 2 361 966;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
AstraZeneca/Oxford – 1 026 622;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить, параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
- Вчера в Украине зафиксировали рекорд заболеваемости (более 22 000 новых случаев) и смертности (546) от коронавируса.
- Правительство ставит цель делать 1,5 млн прививок от COVID-19 за неделю.
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