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Коронавирус. В Украине третий день подряд фиксируют рекорды по вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 09:33
Коронавирус. В Украине третий день подряд фиксируют рекорды по вакцинации - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В Украине три дня подряд фиксируют рекорды по вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили более 250 000 человек, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 251 254 человек: первой дозой – 165 649, второй – 85 605. Использовали такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 126 019;

CoronaVac (Sinovac) – 79 075;

AstraZeneca/Oxford – 46 160.

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С начала кампании иммунизации в Украине использовали 15 117 165 доз вакцины. Хотя бы одну получили 8 373 552 человека, две – 6 743 615. Использовались такие препараты:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 375 055 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 361 966;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca/Oxford – 1 026 622;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой
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рекорд вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer AstraZeneca CoronaVac
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