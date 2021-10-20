UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 15:39
Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина столкнулась с самым большим вызовом за все время пандемии коронавируса, чрезвычайно много тяжелых больных COVID-19 и госпитализированных. Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, являются самыми большими за все время пандемии. У нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций", – сказал он.

Шмыгаль напомнил, что в пяти областях ввели красную карантина. В ближайшие дни в красную зону могут попасть еще несколько регионов, сказал премьер, не назвав их.

Глава Кабмина заверил, что правительство не планируют вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику. В то же время он подчеркнул: сколько больниц не открывалось бы – пандемию не остановить, если Украина не будет вакцинироваться.

Он напомнил, что вчера в Украине вакцинировали рекордные 226 000 человек, а регионам поставили задачу – обеспечить инфраструктуру, чтобы страна вышла на показатель 1,5 млн прививок в неделю.

"Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения… Как сказал на этой неделе президент: единственная альтернатива локдауну – массовая вакцинация", – подытожил премьер.

Читайте также: Ляшко: Все в реанимациях невакцинированы от коронавируса

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин вакцинация госпитализация карантин заболеваемость Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 