Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных
Украина столкнулась с самым большим вызовом за все время пандемии коронавируса, чрезвычайно много тяжелых больных COVID-19 и госпитализированных. Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, являются самыми большими за все время пандемии. У нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций", – сказал он.
Шмыгаль напомнил, что в пяти областях ввели красную карантина. В ближайшие дни в красную зону могут попасть еще несколько регионов, сказал премьер, не назвав их.
Глава Кабмина заверил, что правительство не планируют вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику. В то же время он подчеркнул: сколько больниц не открывалось бы – пандемию не остановить, если Украина не будет вакцинироваться.
Он напомнил, что вчера в Украине вакцинировали рекордные 226 000 человек, а регионам поставили задачу – обеспечить инфраструктуру, чтобы страна вышла на показатель 1,5 млн прививок в неделю.
"Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения… Как сказал на этой неделе президент: единственная альтернатива локдауну – массовая вакцинация", – подытожил премьер.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить, параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
- Вчера в Украине выявили более 19 000 заболевших COVID-19. Больше всего – в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.
Читайте также: Ляшко: Все в реанимациях невакцинированы от коронавируса
Комментарии