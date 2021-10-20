Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Украина столкнулась с самым большим вызовом за все время пандемии коронавируса, чрезвычайно много тяжелых больных COVID-19 и госпитализированных. Об этом завил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

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"Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, являются самыми большими за все время пандемии. У нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций", – сказал он.

Шмыгаль напомнил, что в пяти областях ввели красную карантина. В ближайшие дни в красную зону могут попасть еще несколько регионов, сказал премьер, не назвав их.

Глава Кабмина заверил, что правительство не планируют вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику. В то же время он подчеркнул: сколько больниц не открывалось бы – пандемию не остановить, если Украина не будет вакцинироваться.

Он напомнил, что вчера в Украине вакцинировали рекордные 226 000 человек, а регионам поставили задачу – обеспечить инфраструктуру, чтобы страна вышла на показатель 1,5 млн прививок в неделю.

"Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения… Как сказал на этой неделе президент: единственная альтернатива локдауну – массовая вакцинация", – подытожил премьер.

18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.

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Марк Сировой

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