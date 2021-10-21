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Индия ввела 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Отметили это песнями и танцами видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 09:57
Вакцинация в Индии (фото - ЕРА)
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Сегодня, 21 октября, в Индии ввели миллиардную дозу вакцин против COVID-19. Таким образом, страна с населением почти 1,4 млрд человек стала второй после Китая, где пересечена эта отметка. Достижение транслировали общенациональные телеканалы, пишет AP.

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По состоянию на сейчас ~75% взрослого населения Индии получили по крайней мере одну дозу вакцин, а 30% полностью иммунизированы двумя дозами.

Почти 90% вакцин поступили из Индийского института сывороток (SII), который производит лицензионную версию векторного биопрепарата Oxford-AstraZeneca – CoviShield. Остальное – инактивированная Covaxin от Bharat Biotech.

Как пишет Reuters, индийский Минздрав по такому поводу объявил о музыкальных и других программах по всей стране, а также о специальной подсветке национальных памятников, включая тюрьму колониальной эпохи.

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Если весной в Индии из-за дельта-штамма коронавируса ежедневно регистрировали почти полмиллиона случаев заражения, то вчера там подтверждено около 14 000 новых заражений. Исследование наличия антител к вирусу летом показали, что >60% населения страны уже иммунны к SARS-CoV-2.

Как выразился премьер страны Нарендра Моди, Индия "пишет сценарий истории, и мы являемся свидетелями торжества индийской науки, предпринимательства и коллективного духа".

Люди в очереди на вакцинацию (фото – ЕРА)

Между тем, медики обеспокоены, ведь многие люди не пришли за второй дозой к назначенному сроку, и это может "аукнуться" новой вспышкой болезни: одной дозы мало для адекватной защиты.

Сейчас там ежедневно вводят 5 млн доз: это 20% от пикового значения. Правительство хочет, чтобы все взрослые были полностью привиты в этом году.

В разгар сокрушительной весенней вспышки Индия, важнейший поставщик вакцин в мире, запретила их экспорт, чтобы обеспечить своих граждан, и возобновила его только в начале октября.

Евгений Пилипенко
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