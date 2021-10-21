Сегодня, 21 октября, в Индии ввели миллиардную дозу вакцин против COVID-19. Таким образом, страна с населением почти 1,4 млрд человек стала второй после Китая, где пересечена эта отметка. Достижение транслировали общенациональные телеканалы, пишет AP.
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По состоянию на сейчас ~75% взрослого населения Индии получили по крайней мере одну дозу вакцин, а 30% полностью иммунизированы двумя дозами.
Почти 90% вакцин поступили из Индийского института сывороток (SII), который производит лицензионную версию векторного биопрепарата Oxford-AstraZeneca – CoviShield. Остальное – инактивированная Covaxin от Bharat Biotech.
Как пишет Reuters, индийский Минздрав по такому поводу объявил о музыкальных и других программах по всей стране, а также о специальной подсветке национальных памятников, включая тюрьму колониальной эпохи.
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Если весной в Индии из-за дельта-штамма коронавируса ежедневно регистрировали почти полмиллиона случаев заражения, то вчера там подтверждено около 14 000 новых заражений. Исследование наличия антител к вирусу летом показали, что >60% населения страны уже иммунны к SARS-CoV-2.
Как выразился премьер страны Нарендра Моди, Индия "пишет сценарий истории, и мы являемся свидетелями торжества индийской науки, предпринимательства и коллективного духа".
Между тем, медики обеспокоены, ведь многие люди не пришли за второй дозой к назначенному сроку, и это может "аукнуться" новой вспышкой болезни: одной дозы мало для адекватной защиты.
Сейчас там ежедневно вводят 5 млн доз: это 20% от пикового значения. Правительство хочет, чтобы все взрослые были полностью привиты в этом году.
В разгар сокрушительной весенней вспышки Индия, важнейший поставщик вакцин в мире, запретила их экспорт, чтобы обеспечить своих граждан, и возобновила его только в начале октября.
- Весной 2021 года в Индии наблюдалась сильнейшая ковид-вспышка, горели тысячи погребальных костров. В ВОЗ считают, что к такой ситуации привело сочетание факторов, назвав ее "идеальным штормом".
- В Индии зарегистрировано 34,1 млн случаев COVID-19 и более 452 000 смертей, но реальное их число может в 10 раз превышать официальное, считают эксперты.
- Еще этим летом медики в Индии выяснили, как вакцина CoviShield защищает от попадания "на кислород" и смерти при дельте. А вот как от дельты защищает доза Pfizer и AstraZeneca.
- В Индии 20 человек по ошибке укололи разными вакцинами. За людьми понаблюдали.
- С 15 октября Индия впервые за полтора года открылась для туристов.
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