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Индия впервые за полтора года откроется для туристов

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 10:56
Индия впервые за полтора года откроется для туристов - Фото
Фото: depositphotos.com

С 15 октября в Индию можно будет попасть чартерным рейсом, а с 15 ноября страна откроется для всех остальных туристов. Об этом сообщает министерство внутренних дел Индии.

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В пресс-релизе сообщается, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса все выданные визы были приостановлены. Позже страна начала принимать только путешественников с любой другой индийской визой, кроме туристической.

В МВД Индии отметили, что иностранные туристы и перевозчики должны соблюдать все протоколы и нормы, касающиеся COVID-19.

На данный момент в стране полностью вакцинировано 18,63% населения, пишет CNN. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют американцам полностью вакцинироваться от коронавируса перед поездкой в Индию.

  • С 28 сентября 2021 года в США решили пускать туристов, вакцинированных от коронавируса препаратами от Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac.
  • С 29 сентября Шри-Ланка отменила необходимость проходить ПЦР-тестирование в аэропорту полностью вакцинированных туристов, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста в стране вылета.

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Виктория Найдёнова




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Индия туризм пандемия коронавирус 


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