Индия впервые за полтора года откроется для туристов
С 15 октября в Индию можно будет попасть чартерным рейсом, а с 15 ноября страна откроется для всех остальных туристов. Об этом сообщает министерство внутренних дел Индии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В пресс-релизе сообщается, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса все выданные визы были приостановлены. Позже страна начала принимать только путешественников с любой другой индийской визой, кроме туристической.
В МВД Индии отметили, что иностранные туристы и перевозчики должны соблюдать все протоколы и нормы, касающиеся COVID-19.
На данный момент в стране полностью вакцинировано 18,63% населения, пишет CNN. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют американцам полностью вакцинироваться от коронавируса перед поездкой в Индию.
- С 28 сентября 2021 года в США решили пускать туристов, вакцинированных от коронавируса препаратами от Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac.
- С 29 сентября Шри-Ланка отменила необходимость проходить ПЦР-тестирование в аэропорту полностью вакцинированных туристов, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста в стране вылета.
Читайте также: ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели
Комментарии