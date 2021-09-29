Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Шри-Ланка отменяет необходимость проходить ПЦР-тестирование в аэропорту для прибывающих в страну полностью вакцинированных туристов, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста в стране вылета. Об этом заявило министерство здравоохранения страны, передает Colombopage.

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С 1 октября полностью вакцинированные туристы, в которых есть документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, не будут проходить дополнительное ПЦР-тестирование по прибытии в международный аэропорт Бандаранаике и Маттау Раджапакса.

Невакцинированные туристы получат возможность пройти ПЦР-тестирование в сертифицированных для этого отелях, куда из доставят на специально подготовленном транспорте.

Сегодня Минздрав сообщил, что, по данным за последние три месяца, среди умерших от COVID-19 украинцев от 60 лет и старше 98,3% не были привиты.

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Наталия Медведева

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