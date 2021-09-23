Лечил коронавирус "освященной водой". В Шри-Ланке от COVID-19 умер шаман правительства

На Шри-Ланке от COVID-19 умер шаман Элиянта Уайт, который рекламировал лечение людей от коронавируса с помощью "освященной воды". Об этом сообщает BBC.

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Шаман заразился вирусом в начале сентября и был доставлен в больницу, где его состояние ухудшилось. 23 сентября Уайт умер, его тело было сразу кремировано, в соответствии с правилами эпидбезопасности.

48-летний Уайт "лечил" звезд спорта и ведущих политиков страны "освященной водой", рецепт которой, по его словам, ему приснился.

Шаман считал, что если "освященную" определенным образом воду вылить в реки, то это победит пандемию коронавируса в Шри-Ланке и соседней Индии.

Его "лекарство" было публично одобрено бывшим министром здравоохранения Шри-Ланки Павитрой Ванняраччи, которая впоследствии провела две недели в отделении интенсивной терапии с COVID-19.

Шаман также консультировал премьер-министра Шри-Ланки Махинду Раджапаксу.

Уайт прославился в последние годы благодаря лечению нескольких индийских звезд крикета, но квалифицированные врачи не признавали его методы.

В 2010 году легенда крикета Сачин Тендулкар публично поблагодарил его за то, что, по его словам, шаман вылечил ему травму колена.

На Шри-Ланке в сентябре ввели комендантский час из-за распространения Дельта-штамма.

В целом на Шри-Ланке по официальным данным более 500 000 инфицированы коронавирусом, умерли 12 000 человек. По данным медиков, число погибших может быть вдвое больше.

16 августа президент Шри-Ланки уволил с должности главы Министерства здравоохранения Павитру Ванняраччи, которая призывала "лечить" коронавирус шаманскими средствами.

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Наталия Медведева

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