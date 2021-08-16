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На Шри-Ланке уволили министра здравоохранения. Она "лечила" коронавирус шаманскими зельями

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16.08.2021, 18:54
На Шри-Ланке уволили министра здравоохранения. Она
Павитра Ванняраччи (Фото - ЕРА)

Президент Шри-Ланки уволил с должности главы Министерства здравоохранения Павитру Ванняраччи, которая призывала "лечить" коронавирус шаманскими сиропами. При этом уже бывшая глава Минздрава все равно остается в правительстве, но теперь она будет возглавлять Министерство транспорта, передает The Guardian.

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Количество случаев заражения коронавирусом и смертности от него на Шри-Ланке достигло рекордного уровня, потому 16 августа президент Готабая Раджапакса принял решение снять с должности Павитру Ванняраччи.

Издание напоминает, что глава министерства публично одобрила колдовство и "волшебные зелья" для борьбы с COVID-19. Она и сама приняла "чудотворный сироп" против ковида, сделанный шаманом, а в январе 2021-го попала в реанимацию после заражения коронавирусом.

В ноябре она также вылила горшок "благословенной" воды в реку – шаман сказал ей, что это якобы положит конец пандемии.

Сообщается, что на Шри-Ланке смертность от коронавируса достигла 150 человек в сутки, каждый день заражается более 3000 человек.

Со вторника на Шри-Ланке запретили свадьбы и вечеринки, а все государственные церемонии и общественные собрания запрещены до 1 сентября. С понедельника в магазинах и ресторанах введен комендантский час.

  • 22 января 2021-го министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи получила положительный результат теста на ковид.
  • Также в январе Шри-Ланка открыла границы для путешественников – решение было принято, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом.

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Оксана Житнюк
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шаман лечение министр Шри-Ланка коронавирус   COVID-19 сироп Павитра Ванняраччи
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