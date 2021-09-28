США начинают пускать к себе привитых туристов. Тех, кто получил российский "Спутник" – нет
США ослабили ограничения и позволят посещать США туристам, привитым от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Российского Sputnik V в этом перечне нет; то есть привитым этой вакциной въезд в США по-прежнему закрыт, сообщает Washington Post.
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Вакцинированные препаратами от Pfizer, Moderna, Sinopharm и Sinovac смогут приехать в США.
Ранее эксперты ВОЗ выяснили, что "Спутник" производят в России с нарушениями стандартов, из-за чего процесс проверки вакцины перед ее одобрением для экстренного использования приостановлен.
В России регулярно заявляют, что отсутствие одобрения ВОЗ для их вакцины – это якобы козни Запада и компаний-конкурентов.
Washington Post отмечает, что "хотя Sputnik V задуман как мощный инструмент пандемической дипломатии, ограниченное распространение этой вакцины за рубежом и медленные темпы доставки оставили ее позади не только западных вакцин, но и вакцин китайских производителей".
- 16 сентября 2021 года процесс получения одобрения от ВОЗ для Sputnik V был приостановлен до тех пор, пока на заводах по производству вакцин не выполнят всех рекомендаций.
- 23 сентября во Франции делегации России в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу из-за прививки непризнанным в ЕС Sputnik V.
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