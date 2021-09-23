Россиянам в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу из-за прививки Спутником V

Во Франции делегации России в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу из-за прививки непризнанной Евросоюзом вакциной Sputnik V. Членам делегации РФ разрешили перемещаться только по маршруту от отеля к зданию ПАРЕ, передает росСМИ РБК.

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Глава делегации, депутат Госдумы Петр Толстой рассказал, что россияне получили соответствующее предписание, в котором сказано, что члены делегации не привиты одобренной ЕС вакциной, а РФ находится в красной зоне.

Член делегации РФ Владимир Круглый также сообщил, что члены турецкой делегации тоже приезжают из красной зоны, однако они привиты вакциной Pfizer, потому для них ограничений нет. Такая же ситуация, по его словам, сложилась и с представителями Украины (на самом деле, по данным МИД Франции, в красную зону входят РФ и Турция, а Украина – в зеленой зоне с конца июля).



Российские делегаты сочли такие ограничения дискриминацией и заявили, что будут участвовать в сессии ПАСЕ дистанционно. Также Круглый выразил недоумение, почему ВОЗ затягивает с регистрацией Sputnik V.

Москва ожидает, что ВОЗ все же одобрит их основную вакцину от коронавируса этой осенью.

Россия также хочет зарегистрировать Спутник-5 в Евросоюзе. Заявка на это была подана еще в январе, но у ее авторов появились проблемы. Вдобавок, у ЕС есть вопросы к безопасности – связаны с коровьим бешенством.

16 сентября сообщалось, что процесс получения одобрения от Всемирной организации здравоохранения для российской вакцины Sputnik V приостановлен до тех пор, пока на заводах по производству не выполнят рекомендации ВОЗ, а затем запросят новую инспекцию.

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Оксана Житнюк

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