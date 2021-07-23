Франция будет пускать украинцев по ПЦР-тестам и тестам на антитела: условия въезда
23.07.2021, 13:55
Фото: pixabay.com
Франция внесла Украину в зеленую зону, теперь въехать туда украинцы смогут не только с сертификатами вакцинации, но и с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус или тестами на антитела. Об этом написал в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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Для въезда во Францию взрослым и детям старше 12 лет нужно:
- Предъявить сертификат о вакцинации одной из вакцин, признанных ЕМА и разрешенных на территории Франции: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield/Johnson&Johnson (должно пройти более 28 дней с момента полной вакцинации), а также заполнить на границе заявление об отсутствии симптомов и/или контактов с переболевшими.
- Либо предъявить негативный ПЦР-тест (сделать не ранее 72 часов до въезда), или тест на антитела (сделать не ранее 24 часов до въезда).
Допускается транзит через страну – в течение 24 часов через аэропорт Шарля де Голля, для этого путешественникам надо показать бронь билетов и заполнить заявление о международном передвижении.
- 20 июля Франция открыла границы для украинцев, привитых признанными в Европе вакцинами.
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