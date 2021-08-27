Привитые Sputnik V беларусы пытались за взятку попасть в Украину

Трое граждан Беларуси, привитые незарегистрированной Всемирной организацией здравоохранения вакциной Гам-ковид-вак (Sputnik V), пытались попасть в Украину за $50 взятки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным пограничников, иностранцы прибыли в пункт пропуска Сеньковка. Во время прохождения пограничного контроля они показали сертификаты о полной вакцинации препаратом беларуского производства Гам-ковид-вак, который не одобрен ВОЗ.

Как сообщают в ГПСУ, пограничники отказали беларусам во въезде в Украину, и те попытались "решить вопрос" с помощью $50 взятки. О попытке подкупа пограничники сообщили в Нацполицию. Деньги изъяли, а беларусов в Украину не пропустили.

СПРАВКА. Сейчас ВОЗ одобрены для экстренного применения вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, COVISHIELD (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford), CoronaVac (Sinovac), Sinopharm, однодозная Janssen (Johnson and Johnson).

20 августа в Украине изменились правила въезда для иностранцев. Теперь самоизоляция не требуется для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцинах, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Читайте также: ЕС не спешит со "Спутником V". Есть вопросы к безопасности – связаны с коровьим бешенством

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.