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ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 15:44
ЕС оставит Украину в
Фото: скриншот из видео ICTV

Украина останется как минимум на две недели в списке стран, откуда Евросоюзом разрешен въезд во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-акаунте.

По его словам, похоже, что на этой неделе ни одну страну не удалят из списка безопасных направлений, рекомендованных туристам Евросоюзом в связи с COVID-19.

 "Это означает, что Украина "выживает" на данный момент и останется в списке как минимум еще две недели", – отметил журналист.

ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели
  • С 9 сентября 2021 года граждан Украины добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд в Польшу. От обязательства проходить карантин после пересечения границы Польши освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы.
  •  С 18 сентября въезд в Латвию без уважительных причин, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, у которых есть COVID-сертификаты стран ЕС, Швейцарии, Великобритании или полученные в приложении Дія с QR-кодом для их проверки.

Читайте также: ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

Виктория Найдёнова
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евросоюз туризм пандемия   COVID-19
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