UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Реальное число смертей от коронавируса в Индии может быть занижено в 10 раз – эксперты

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 20:06
Реальное число смертей от коронавируса в Индии может быть занижено в 10 раз – эксперты - Фото
Фото: EPA

Количество смертей от коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальное число жертв. Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет базирующегося в Вашингтоне Центра глобального развития.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эксперты считают, что официальное число погибших в Индии – более 414 000 человек – сильно занижено, хотя индийское правительство с этим несогласно.

В отчете говорится, что разница между зарегистрированными и реальными показателями составляет от 3 до 4,7 миллиона смертей в период с января 2020 года по июнь 2021 года.

Отчет был опубликован Арвиндом Субраманианом, бывшим главным экономическим советником правительства Индии, и двумя другими исследователями из Центра глобального развития, некоммерческого аналитического центра, который базируется в Вашингтоне и поддерживается Гарвардским университетом.

"Истинные смертельные случаи, вероятно, будут исчисляться в нескольких миллионах, а не в сотнях тысяч, что делает это, возможно, худшей человеческой трагедией Индии со времен раздела страны и провозглашения независимости", – говорится в отчете.

Справка. Раздел контролируемого британцами Индийского субконтинента на независимые Индию и Пакистан в 1947 году привел к гибели до 1 миллиона человек, когда банды индусов и мусульман истребляли друг друга.

Считается, что в других странах также было занижено количество смертей во время пандемии. Однако у Индии этот разрыв настолько большой из-за того, что она занимает второе место в мире по численности населения — в стране проживают 1,4 миллиарда человек.

В отчете также подсчитано, что почти 2 миллиона индийцев умерли во время первого всплеска эпидемии в прошлом году. Эксперты считают, что непонимание реальных масштабов трагедии могло "породить коллективное самоуспокоение, которое привело к ужасным всплескам инфекции" в начале этого года.

В апреле в Индии была зарегистрирована рекордная суточная заболеваемость в мире с начала пандемии коронавируса – 314 835 новых случаев.

Читайте также: В Индии аферисты вместо вакцины от Covid-19 тысячам человек ввели физраствор – CNN

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Индия коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 