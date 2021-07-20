Реальное число смертей от коронавируса в Индии может быть занижено в 10 раз – эксперты

Количество смертей от коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальное число жертв. Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет базирующегося в Вашингтоне Центра глобального развития.

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Эксперты считают, что официальное число погибших в Индии – более 414 000 человек – сильно занижено, хотя индийское правительство с этим несогласно.

В отчете говорится, что разница между зарегистрированными и реальными показателями составляет от 3 до 4,7 миллиона смертей в период с января 2020 года по июнь 2021 года.

Отчет был опубликован Арвиндом Субраманианом, бывшим главным экономическим советником правительства Индии, и двумя другими исследователями из Центра глобального развития, некоммерческого аналитического центра, который базируется в Вашингтоне и поддерживается Гарвардским университетом.

"Истинные смертельные случаи, вероятно, будут исчисляться в нескольких миллионах, а не в сотнях тысяч, что делает это, возможно, худшей человеческой трагедией Индии со времен раздела страны и провозглашения независимости", – говорится в отчете.

Справка. Раздел контролируемого британцами Индийского субконтинента на независимые Индию и Пакистан в 1947 году привел к гибели до 1 миллиона человек, когда банды индусов и мусульман истребляли друг друга.

Считается, что в других странах также было занижено количество смертей во время пандемии. Однако у Индии этот разрыв настолько большой из-за того, что она занимает второе место в мире по численности населения — в стране проживают 1,4 миллиарда человек.

В отчете также подсчитано, что почти 2 миллиона индийцев умерли во время первого всплеска эпидемии в прошлом году. Эксперты считают, что непонимание реальных масштабов трагедии могло "породить коллективное самоуспокоение, которое привело к ужасным всплескам инфекции" в начале этого года.

В апреле в Индии была зарегистрирована рекордная суточная заболеваемость в мире с начала пандемии коронавируса – 314 835 новых случаев.

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Вадим Ребрина

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