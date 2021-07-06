UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Индии аферисты вместо вакцины от Covid-19 тысячам человек ввели физраствор – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 20:47
В Индии аферисты вместо вакцины от Covid-19 тысячам человек ввели физраствор – CNN - Фото
Вакцинация в Индии (Фото: EPA-EFE/FAROOQ KHAN)

В Индии тысячи людей стали жертвами тщательно продуманной широкомасштабной аферы по продаже поддельных вакцин против коронавируса. За возможную причастность к мошенничеству арестовали врачей и медработников. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам высокопоставленного чиновника полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в финансовом центре Мумбаи и рядом с ним – в западном штате Махараштра было проведено как минимум 12 кампаний по поддельной вакцинации.

"Они использовали подсоленную воду и делали ей инъекции", – сказал Тхакур.

По его словам, около 2500 человек получили поддельные прививки. Мошенники брали деньги с людей за фейковые вакцины, в общей сложности заработав около $28 000.

"Мы арестовали врачей, – добавил Тхакур. – Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы".

На данный момент 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступный сговор и по другим обвинениям. По словам Такура, могут произойти и другие аресты, поскольку полиция продолжает поиск причастных к афере.

По данным CNN, фальшивые кампании по вакцинации произошли в период с конца мая по начало июня.

Власти начали расследование после того, как некоторые из жертв мошенничества, с подозрением относившиеся к полученным свидетельствам о вакцинации, сообщили об этом в полицию.

Читайте также: Украина отправила гуманитарную помощь Индии – смертность там растет: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Индия мошенничество вакцинация коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 