В Индии аферисты вместо вакцины от Covid-19 тысячам человек ввели физраствор – CNN

В Индии тысячи людей стали жертвами тщательно продуманной широкомасштабной аферы по продаже поддельных вакцин против коронавируса. За возможную причастность к мошенничеству арестовали врачей и медработников. Об этом сообщает CNN.

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По словам высокопоставленного чиновника полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в финансовом центре Мумбаи и рядом с ним – в западном штате Махараштра было проведено как минимум 12 кампаний по поддельной вакцинации.

"Они использовали подсоленную воду и делали ей инъекции", – сказал Тхакур.

По его словам, около 2500 человек получили поддельные прививки. Мошенники брали деньги с людей за фейковые вакцины, в общей сложности заработав около $28 000.

"Мы арестовали врачей, – добавил Тхакур. – Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы".

На данный момент 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступный сговор и по другим обвинениям. По словам Такура, могут произойти и другие аресты, поскольку полиция продолжает поиск причастных к афере.

По данным CNN, фальшивые кампании по вакцинации произошли в период с конца мая по начало июня.

Власти начали расследование после того, как некоторые из жертв мошенничества, с подозрением относившиеся к полученным свидетельствам о вакцинации, сообщили об этом в полицию.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.

На берег реки Ганг вымыло сотни тел людей, которые предположительно умерли от коронавируса.

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Наталия Медведева

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