В Индии аферисты вместо вакцины от Covid-19 тысячам человек ввели физраствор – CNN
В Индии тысячи людей стали жертвами тщательно продуманной широкомасштабной аферы по продаже поддельных вакцин против коронавируса. За возможную причастность к мошенничеству арестовали врачей и медработников. Об этом сообщает CNN.
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По словам высокопоставленного чиновника полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в финансовом центре Мумбаи и рядом с ним – в западном штате Махараштра было проведено как минимум 12 кампаний по поддельной вакцинации.
"Они использовали подсоленную воду и делали ей инъекции", – сказал Тхакур.
По его словам, около 2500 человек получили поддельные прививки. Мошенники брали деньги с людей за фейковые вакцины, в общей сложности заработав около $28 000.
"Мы арестовали врачей, – добавил Тхакур. – Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы".
На данный момент 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступный сговор и по другим обвинениям. По словам Такура, могут произойти и другие аресты, поскольку полиция продолжает поиск причастных к афере.
По данным CNN, фальшивые кампании по вакцинации произошли в период с конца мая по начало июня.
Власти начали расследование после того, как некоторые из жертв мошенничества, с подозрением относившиеся к полученным свидетельствам о вакцинации, сообщили об этом в полицию.
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