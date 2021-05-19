В Индии сотни тел вымыло на берега Ганга: на трупах "пируют" собаки и вороны
В Индии на берег реки Ганг вымыло сотни тел людей, которые предположительно умерли от коронавируса. Об этом сообщает Служба новостей ВВС.
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Трупы обнаружены в реке и на берегах. Жители штата Уттар-Прадеш опасаются, что умершие могли быть жертвами COVID-19.
По официальным данным, за последние недели в Индии зарегистрировано более 25 млн случаев заболевания и 275 000 смертей. Однако эксперты утверждают, что реальное количество случаев может быть в несколько раз больше.
По данным агентства, только 10 мая 71 труп вымыло на берег реки в селе Чауса в Бихаре. Официальные лица заявили, что некоторые останки могли попасть в Ганг после кремации, но в то же время не исключают, что трупы просто сбросили в реку. На следующий день десятки тел нашли на берегу в селе Гахмар, в 10 км от Чаусы. Очевидцы рассказали, что на разложившихся телах "пируют" дикие собаки и вороны.
Также в Каннаудже, Канпуре, Уннао и Праяградже русло реки усеяно неглубокими могилами. В Махадеве Гхат нашли не менее 50 трупов. Еще 62 трупа нашли в Баллии – они "встречали" людей, которые шли купаться в "священной" реке.
В Индии есть традиция сжигать мертвецов. Однако многие следуют jal-pravah – в реку отправляют тела детей, незамужних девушек и умерших от инфекций или укусов змей. К такой практике прибегают и многие бедняки, которые не могут позволить себе кремацию. Они заворачивают тело в белую ткань и бросают в воду.
По словам местных, обычно плавающие тела в Ганге – не редкость, но не в таких количествах и не за такой короткий промежуток времени.
- На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.
- 1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.
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