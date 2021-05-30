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Украина отправила гуманитарную помощь Индии – смертность там растет: видео видео

30.05.2021, 20:18
Фото - ГСЧС
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В Индию улетел первый рейс вместе с сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций, который доставляет пострадавшему населению страны 184 кислородных концентратора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что позже в Индию отправят еще 216 кислородных концентраторов.

India Today пишет, что за последние несколько дней в Индии улучшились некоторые показатели по COVID-19. 

"Ежедневно новые случаи заболевания, коэффициент положительности тестов и распространение инфекции снижались. Тем не менее, один параметр, который продолжает беспокоить органы здравоохранения – это продолжающийся рост показателей смертности", – говорят местные журналисты. 

Читайте также: Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters

Станислав Стороженко
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Индия гуманитарная помощь ГСЧС COVID-19 коронавирус
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