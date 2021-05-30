В Индию улетел первый рейс вместе с сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций, который доставляет пострадавшему населению страны 184 кислородных концентратора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что позже в Индию отправят еще 216 кислородных концентраторов.
India Today пишет, что за последние несколько дней в Индии улучшились некоторые показатели по COVID-19.
"Ежедневно новые случаи заболевания, коэффициент положительности тестов и распространение инфекции снижались. Тем не менее, один параметр, который продолжает беспокоить органы здравоохранения – это продолжающийся рост показателей смертности", – говорят местные журналисты.
- На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.
- 1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.
- На берег реки Ганг вымыло сотни тел людей, которые предположительно умерли от коронавируса.
- 11 марта стало известно, что "индийский штамм" коронавируса вызвал озабоченность в ВОЗ.
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