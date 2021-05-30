В Индию улетел первый рейс вместе с сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций, который доставляет пострадавшему населению страны 184 кислородных концентратора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что позже в Индию отправят еще 216 кислородных концентраторов.

India Today пишет, что за последние несколько дней в Индии улучшились некоторые показатели по COVID-19.

"Ежедневно новые случаи заболевания, коэффициент положительности тестов и распространение инфекции снижались. Тем не менее, один параметр, который продолжает беспокоить органы здравоохранения – это продолжающийся рост показателей смертности", – говорят местные журналисты.

На конец апреля в Индии едва ли не ежедневно фиксировали самую высокую суточную заболеваемость в мире: более 300 000 случаев в день.

1 мая в Индии за сутки выявили более 400 000 новых заболевших COVID.

На берег реки Ганг вымыло сотни тел людей, которые предположительно умерли от коронавируса.

11 марта стало известно, что "индийский штамм" коронавируса вызвал озабоченность в ВОЗ.

Читайте также: Дефицит поставок вакцин по COVAX может затянуться еще на полгода из-за Индии – Reuters

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.