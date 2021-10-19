Доказана бесполезность еще одного препарата при лечении госпитализированных с COVID-19

Интерферон бета-1а никак не помогает в лечении госпитализированных взрослых с ковидной пневмонией. К такому выводу пришли американские медики на фазе III клинических испытаний этого противовирусного препарата. Статья опубликована в The Lancet.

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Небольшие исследования ранее якобы подтверждали догадку, что инъекции интерферона бета-1а будто бы должны помогать больным COVID-19. Но масштабное исследование ACTT-3 от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США показало, что это не так.

Оно проводилось с 5 августа по 21 декабря 2020 года среди 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи. 60% пациентов были белыми (32% – латиноамериканцы), 17% – черными, 9% – азиатами, 1% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски.

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Группу случайным образом распределены на две равные подгруппы. Одной давали интерферон бета-1а с ремдесивиром, второй – плацебо с ремдесивиром. До самого конца испытаний ни участники, ни исследователи не знали, кто и какой режим лечения получал.

СПРАВКА. Интерферон бета обладает как противовирусными, так и противовоспалительными свойствами, используется как лекарство от рассеянного склероза. Интерферон бета-1a имеет ту же аминокислотную последовательность, что и природный белок бета-интерферон (последний относится к классу белков, называемых интерферонами 1 типа). Зараженные вирусами клетки обычно производят интерфероны 1 типа, чтобы помочь иммунной системе бороться с патогеном. Ранее было показано, что производство интерферона 1 типа подавляется в клетках после их заражения SARS-CoV-2. У многих госпитализированных с COVID-19, особенно "тяжелых", также замечено снижение выработки интерферона.

Оказалось, что добавление в протокол интерферона бета-1a не связано с клинической пользой по сравнению с одним только ремдесивиром. Время до выздоровления было одинаковым в обеих группах – в среднем пять дней, как и вероятность клинического улучшения на 15-й день.

По ходу исследования выяснилось, что среди участников, которым требовался высокопоточный кислород и кто получал интерферон бета-1a, была более высокая частота серьезных побочных эффектов, особенно ухудшение по части "дыхалки".

Исследователи полагают, что препарат мог усилить воспаление, что привело к утяжелению респираторного заболевания у этих участников. Но они отмечают, что на такой худший результат мог повлиять исходный дисбаланс между интерфероновой и контрольной группами.

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Евгений Пилипенко

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