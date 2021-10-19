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Коронавирус. Если ЕС исключит Украину из списка безопасных стран: чем это грозит украинцам

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 10:42
Коронавирус. Если ЕС исключит Украину из списка безопасных стран: чем это грозит украинцам - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Решение Евросоюза исключить Украину из списка безопасных стран в связи со вспышкой COVID-19 не отменит бизвиз, оно временно ограничит туристические поездки в Европу. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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По словам Николенко, возможное исключение Украины Евросоюзом из "зеленой зоны" не устанавливает автоматически новые правила пересечения границ. Оно носит рекомендательный характер для стран Евросоюза, каждая из которых будет на национальном уровне принимать окончательное решение о временных ограничениях на тот или иной тип поездок.

Николенко отметил, что опыт соседей Украины, уже исключенных из "зеленой зоны" ЕС, показывает, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как это было в прошлом году.

Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС доступна на интерактивной карте МИД, напомнил Николенко. По его словам, карта обновляется в режиме реального времени.

Коронавирус. Если ЕС исключит Украину из списка безопасных стран: чем это грозит украинцам
  • 8 октября 2021 года сообщалось, что Украина останется как минимум на две недели в списке стран, откуда Евросоюзом разрешен въезд во время пандемии коронавируса.
  • 18 октября стало известно, что на этой неделе ЕС исключит Украину из списка безопасных стран в связи со вспышкой коронавируса в стране.
Денис Юдин
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евросоюз туризм безвиз карантин коронавирус COVID-19
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