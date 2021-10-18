Евросоюз исключит Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19

На этой неделе Европейский Союз исключит Украину из списка безопасных стран в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Позже на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС путешественникам списка третьих стран, безопасных по COVID-19. Она была добавлен в середине июля, но недавний всплеск означает, что страна больше не попадет в список", – написал Йозвяк.

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Наталия Медведева

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