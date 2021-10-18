Евросоюз исключит Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19
18.10.2021, 21:47
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На этой неделе Европейский Союз исключит Украину из списка безопасных стран в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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"Позже на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС путешественникам списка третьих стран, безопасных по COVID-19. Она была добавлен в середине июля, но недавний всплеск означает, что страна больше не попадет в список", – написал Йозвяк.
- 5 октября сообщалось, что Украина останется как минимум на две недели в списке стран, откуда Евросоюзом разрешен въезд во время пандемии коронавируса.
- На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся пять областей, в оранжевой – Киев и 13 областей, остальные – в желтой.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.
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