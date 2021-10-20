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Лекарство из ядовитого растения не помогает госпитализированным с COVID-19 – исследование

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 09:43
Лекарство из ядовитого растения не помогает госпитализированным с COVID-19 – исследование - Фото
Cкриншот из видеозаписи

Колхицин бесполезен при лечении госпитализированных с COVID-19 взрослых. "Нет убедительных доказательств" какого-то положительного эффекта на процесс выздоровления, пишут в The Lancet ученые в выводах к масштабному исследованию проекта RECOVERY.

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Колхицин был предложен некоторыми медиками для лечения COVID-19 еще в начале пандемии из-за его противовоспалительного действия.

Авторы RECOVERY проверили научно-медицинскую литературу об этом и нашли три более или менее адекватных исследования с совокупной выборкой в 285 пациентов; но эти испытания не обладали достаточной масштабностью, чтобы выявить влияние препарата на смертность.

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Отчетное же рандомизированное контролируемое открытое исследование с сокрытием распределения участников проводится в 177 больницах Британии, двух – в Индонезии и двух – в Непале. С 27 ноября 2020 года по 4 марта 2021-го 5610 (49%) пациентов получали обычное лечение плюс колхицин, а 5730 (51%) – обычное лечение.

СПРАВКА. Колхицин – алкалоид, наиболее известный источник – ядовитое растение безвременник осенний (позднецвет осенний, дикий шафран, зимовник, мороз, морозец). Используется для уменьшения боли при подагре и при некоторых других болезнях. Популярный мутаген растений: много сортов овощей, фруктов и цветов получены при его использовании в селекции.

В течение 28 дней после начала лечения 1173 (21%) пациентов в группе колхицина и 1190 (21%) в другой группе умерли. То есть, смертность была одинаковой.

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Среднее время до выписки живым (10 дней) было одинаковым в обеих группах, и не было значительной разницы в доле пациентов, выписанных из больницы живыми в течение 28 дней – 3901 (70%) пациент в группе колхицина и 4032 (70%) в другой.

Тех, кто не был на аппарате искусственной вентиляции легких при поступлении в исследование, но в итоге попал на него или умер, в обеих группах также было примерно одинаковое число.

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"У взрослых, госпитализированных с COVID-19, колхицин не был связан со снижением 28-дневной смертности, продолжительности пребывания в больнице, или риска развития инвазивной искусственной вентиляции легких, или смерти", – подытожили ученые.

Ранее было доказано, что интерферон бета-1а никак не помогает в лечении госпитализированных взрослых с ковидной пневмонией.

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Евгений Пилипенко
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исследование медицина коронавирус COVID-19 цитокиновый шторм воспаление колхицин
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