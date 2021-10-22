Женщина год болела COVID-19: это рекордный в мире случай. Вот что узнали ученые

У 47-летней женщины в США зафиксировано рекордно долгое заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19: около года ее подавленная лечением лимфомы иммунная система не могла справиться с вирусом. Об этом случае пишет Science.

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Пациентка не была в тяжелом состоянии, говорит Вероника Нуссенблатт, специалист по инфекционным заболеваниям из Нацинститута здоровья США. Женщина, также имеющая сахарный диабет II типа, была госпитализирована с COVID-19 еще весной 2020 года. Пациентка за три года до заражения "короной" успешно лечилась CAR-T-клеточной терапией от лимфомы, после чего у нее осталось исчезающе мало В-клеток иммунитета – тех, которые вырабатывают антитела.

Прошло лето, осень и началась зима 2021 года, но женщине по-прежнему требовался дополнительный кислород дома. "Иногда ей становилось лучше, иногда – хуже", – говорит медик.

Постоянные повторные тесты на COVID-19 давали положительный результат, но на минимально детектируемом уровне. Врачи предположили, что тест фиксировал "ошметки" вируса, как это бывает у других людей после болезни.

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В марте 2021-го уровень патогена в пробах сильно подскочил. Ученые проверили геном вируса в свежей пробе и прошлых: выяснилось, что это одна и та же инфекция. То есть, вирус продолжал реплицироваться все это время, и заражения новым штаммом не было. Когда вокруг уже был альфа-штамм, в ее пробах оставался один из первоначальных штаммов.

"Я ни разу не слышала, чтобы после трансплантации кто-то год болел гриппом. Это реально очень долго", – сказала Нуссенблатт.

Ослабленный иммунитет не может быстро "прибить" вирус, и тот продолжает кое-как размножаться в организме. Из-за постоянного давления со стороны иммунитета идет ускоренная его эволюция, и порой мутации, которые возникают при репликации вируса, оказываются полезными ему: например, позволяют эффективнее заражать клетки.

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Генетики изучили эволюцию коронавируса в организме пациентки и обнаружили несколько примечательных и порой крупных (почти 500 нуклеотидов из 30 000 у вируса) мутаций в его геноме, как на участках, которые кодируют S-белок (шип), так и в других.

К счастью, пишет Science, хронические инфекции COVID-19 возникают относительно редко, но их также важно изучать. Ученые полагают, что такие больные могут становиться источниками новых – более приспособленных к избеганию ответов иммунитета – вариантов коронавируса.

Пациентка Нуссенблатт в начале апреля 2021 года получила негативный ПЦР-тест. Подтвержденная инфекция у нее фиксировалась 355 дней.

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Евгений Пилипенко

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