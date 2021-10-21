Бустерная доза восстанавливает защиту от COVID-19 на 95,6% – исследование Pfizer-BioNTech
Ревакцинация препаратом против COVID-19 компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE восстановила практически полную защиту от заболевания у участников масштабного исследования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.
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Как отмечается, бустерная доза показала эффективность 95,6% против симптоматического COVID-19 в исследовании, проведенном учеными Pfizer-BioNTech, в котором приняли участие 10 000 человек в возрасте от 16 лет и старше.
В ходе тестирования в основном использовали дельта-вариант коронавируса.
Участники испытания получали ревакцинацию в среднем через 11 месяцев после приема второй дозы вакцины. В среднем им было 53 года, из них чуть менее четверти группы старше 65 лет.
Эффективность третьей инъекции была одинаковой во всех возрастных группах, а также среди людей с уже существующими заболеваниями.
"Мы считаем, что бустеры должны сыграть решающую роль в устранении постоянной угрозы для здоровья населения, связанной с этой пандемией", – сказал гендиректор Pfizer Альберт Бурла.
"Результаты испытаний показывают, что ревакцинация может сыграть важную роль в сдерживании пандемии и возвращении к нормальной жизни", – сказал гендиректор BioNTech Угур Шахин.
Компании заявили, что поделятся данными исследования с органами здравоохранения США, Европы и других стран.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.
- 4 октября европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer.
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