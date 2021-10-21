Бустерная доза восстанавливает защиту от COVID-19 на 95,6% – исследование Pfizer-BioNTech

Ревакцинация препаратом против COVID-19 компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE восстановила практически полную защиту от заболевания у участников масштабного исследования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.

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Как отмечается, бустерная доза показала эффективность 95,6% против симптоматического COVID-19 в исследовании, проведенном учеными Pfizer-BioNTech, в котором приняли участие 10 000 человек в возрасте от 16 лет и старше.

В ходе тестирования в основном использовали дельта-вариант коронавируса.

Участники испытания получали ревакцинацию в среднем через 11 месяцев после приема второй дозы вакцины. В среднем им было 53 года, из них чуть менее четверти группы старше 65 лет.

Эффективность третьей инъекции была одинаковой во всех возрастных группах, а также среди людей с уже существующими заболеваниями.

"Мы считаем, что бустеры должны сыграть решающую роль в устранении постоянной угрозы для здоровья населения, связанной с этой пандемией", – сказал гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

"Результаты испытаний показывают, что ревакцинация может сыграть важную роль в сдерживании пандемии и возвращении к нормальной жизни", – сказал гендиректор BioNTech Угур Шахин.

Компании заявили, что поделятся данными исследования с органами здравоохранения США, Европы и других стран.

ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.

Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.

4 октября европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer.

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Наталия Медведева

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