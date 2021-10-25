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Медицина | Риск госпитализации и смерти от ковида. Данные из США в зависимости от статуса вакцинации

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 12:19
Риск госпитализации и смерти от ковида. Данные из США в зависимости от статуса вакцинации - Фото
Фото: ЕРА

В августе 2021 года непривитые против коронавируса американцы умирали от последствий COVID-19 в 11,3 раза чаще, чем вакцинированные, а риск заразиться у них был в 6,1 раз выше. Это видно по сводке от Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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CDC впервые начали публиковать данные о госпитализациях и смертях от COVID-19 в зависимости от статуса вакцинации. В обзор включены данные за август 2021 года из 16 штатов (примерно 30% населения США). Цифры для публики не обновляются в реальном времени; задержка в отчетности – не менее месяца, чтобы уточнять все данных о смертях, связанных с COVID-19.

Смертность от ковида среди непривитых достигла в США пика на неделе, начинающейся 8 августа, и составила 13,23 летальных случая на 100 000 человек. При этом смертность среди привитых одной из трех используемых там вакцин оставалась ниже 4,0 на 100 000.

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Что касается вакцинированных, то число смертей от ковида среди таких было самым высоким среди привитых однодозной векторной Janssen/Johnson & Johnson – 3,14 на 100 000. Показатели у привитых двухдозными мРНК-вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna – 1,43 и 0,73 соответственно.

График смертей

Последние данные с 29 августа по 4 сентября показывают, что на предыдущей неделе умерло менее 1 привитого на 100 000 человек по сравнению с более чем 9 непривитых.

Заболеваемость за отчетный период была самой высокой среди непривитых, достигнув пика в 736 случаев на 100 000 человек в течение недели, начинающейся 15 августа. Различия между подгруппами привитых следующие: Janssen/Johnson & Johnson – 172 случая, Pfizer – 135, Moderna – 86.

График позитивных ПЦР-тестов

Данные показывают, говорят в CDC, что среди невакцинированных – более тяжелые исходы от COVID-19 по сравнению с полностью вакцинированными. Медики также отмечают, что среди привитых от COVID-19 умирают прежде всего самые пожилые и/или имеющие при сопутствующие тяжелые заболевания.

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Как пишет Евгений Истребин, который ведет статистику эпидемии для паблика "COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних", за период 7–24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек от 18 лет и старше составило в Украине:

Непривитые – 161;
Привитые одной дозой – 68;
Полностью привитые (две дозы) – 24.

"Отсюда получаем защиту от госпитализации: после одной дозы – 57,7%, после двух доз – 85%. Без корректировки на возраст результаты были 46,5% и 81,3% соответственно", – пишет он в Facebook.

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Скрин поста Евгения Истребина
Евгений Пилипенко
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