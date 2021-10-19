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Беременные имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 17:13
Беременные имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 – Минздрав - Фото
Фото: depositphotos.com

Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от коронавируса, потому чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает Минздрав.

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Беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате болезни, говорится в исследовании. Отмечается, что заболевание коронавирусом во время беременности связано с повышенной вероятностью преждевременных родов и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

Отмечается, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.

"При выборе вакцин для прививок беременных стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе м РНК – в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech", – говорится в сообщении.

Читайте также: Беременность и коронавирус. Как влияет на ребенка и маму: все о симптомах, лекарствах, роды

Владислава Михайленко
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