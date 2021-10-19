Беременные имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 – Минздрав

Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от коронавируса, потому чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает Минздрав.

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Беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате болезни, говорится в исследовании. Отмечается, что заболевание коронавирусом во время беременности связано с повышенной вероятностью преждевременных родов и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

Отмечается, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.

"При выборе вакцин для прививок беременных стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе м РНК – в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech", – говорится в сообщении.

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Владислава Михайленко

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