Беременные имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 – Минздрав
Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от коронавируса, потому чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает Минздрав.
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Беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате болезни, говорится в исследовании. Отмечается, что заболевание коронавирусом во время беременности связано с повышенной вероятностью преждевременных родов и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.
Отмечается, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.
"При выборе вакцин для прививок беременных стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе м РНК – в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech", – говорится в сообщении.
- Исследование ученых Оксфордского университета показало, что у беременных с COVID-19 на 50% выше риск родовых осложнений.
- 26 июля 2021 года Минздрав призвал беременных прививаться от коронавируса, причем либо "модерной", либо "пфайзером".
- В марте израильские врачи выяснили, что вакцинированные от COVID-19 беременные рожают детей уже с антителами против коронавируса.
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