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Киев – в шаге от красной зоны. Вот список, что запретят без ПЦР-теста или сертификата

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 12:15
Киев – в шаге от красной зоны. Вот список, что запретят без ПЦР-теста или сертификата - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

При переходе Киева в красную зону эпидопасности общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, если пассажиров будет не больше, чем предусмотрено документами на транспортное средство. О том, какие будут антикоронавирусные ограничения в столице, сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко.

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Уже решено, что прекращается посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

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Будут работать также другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

При попадании в красную зону вводятся такие ограничения:

→ запрещается проведение всех массовых мероприятий;
→ запрещается прием посетителей в заведениях питания;
→ запрещается посещение семьей и посторонними учреждений соцзащиты;
→ запрещается работа спортзалов и фитнес-центров;
→ прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы;
→ ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и соцзащиты населения, Пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев;
→ все еще будет разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей;
→ все еще будет разрешено посещение спортзалов и фитнес-центров спортсменами национальных сборных Украины и их тренерами.

Все пункты выше разрешены посетителям, клиентам и работникам заведений с негативным ПЦР-тестом (срок действия 72 часа) или COVID-сертификатом.

Киев – в шаге от красной зоны. Вот список, что запретят без ПЦР-теста или сертификата

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Евгений Пилипенко
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