Савченко с сестрой пытались попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам

Нацполиция задержала экс-нардепа, которая вместе с сестрой пыталась попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам. Собеседник LIGA.net в МВД подтвердил, что речь идет о депутате Рады VIII созыва Надежде Савченко.

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По данным ведомства, обе в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие.

Собеседник LIGA.net добавил, что они возвращались из Турции.

Поскольку в сообщении говорится о сестрах и указаны на фото сертификатов точные даты рождения, совпадение среди нардепов прошлых созывов только одно: это Савченко с сестрой, Верой Савченко.

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Елизавета Кумбер , Юрий Смирнов

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