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Савченко не переизбрали. За нее проголосовали восемь человек

Савченко не переизбрали. За нее проголосовали восемь человек - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 12:08

Всего на округе проголосовали 666 избирателей

Нардеп Надежда Савченко не смогла переизбраться Верховную Раду. За нее на мажоритарном округе отдали восемь голосов. Об этом сообщают на сайте Центризбиркома. 

Савченко баллотировалась на 51 избирательном округе в Донецкой области от партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Она набрала 1,20% голосов.

На округе победил и проходит в парламент Александр Ковалев, набрав 33,03% голосов. Ему в 2016 году предъявили подозрение в организации вывоза "Беркута" из Киева во время Евромайдана.

2 июля коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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выборы верховная рада Надежда Савченко
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