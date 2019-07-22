Савченко не переизбрали. За нее проголосовали восемь человек

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Надежда Савченко не смогла переизбраться Верховную Раду. За нее на мажоритарном округе отдали восемь голосов. Об этом сообщают на сайте Центризбиркома.

Савченко баллотировалась на 51 избирательном округе в Донецкой области от партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Она набрала 1,20% голосов.

На округе победил и проходит в парламент Александр Ковалев, набрав 33,03% голосов. Ему в 2016 году предъявили подозрение в организации вывоза "Беркута" из Киева во время Евромайдана.

2 июля коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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