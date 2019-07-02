Суд не избрал меру пресечения Савченко: она уехала агитировать

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 2 июля, коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для нардепа Надежды Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"При этом суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной, в который раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения…", - сообщает ГПУ.

Следующее заседание назначено на 27 августа.

7 мая сообщалось, что Броварской горрайонный суд Киевской области вновь отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей против Савченко и экс-главы офицерского корпуса Владимира Рубана.

Они обвиняются в планировании террористического акта и госпереворота.

Читайте также: Сестры Савченко будут баллотироваться в Раду в Донецкой области