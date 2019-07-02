Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 16:45

Суд не избрал меру пресечения Савченко: она уехала агитировать

Суд не избрал меру пресечения Савченко: она уехала агитировать - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп уехала в Донецкую область, не явившись в суд

Сегодня, 2 июля, коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для нардепа Надежды Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"При этом суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной, в который раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения…", - сообщает ГПУ.

Следующее заседание назначено на 27 августа.

7 мая сообщалось, что Броварской горрайонный суд Киевской области вновь отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей против Савченко и экс-главы офицерского корпуса Владимира Рубана

Они обвиняются в планировании террористического акта и госпереворота.

Читайте также: Сестры Савченко будут баллотироваться в Раду в Донецкой области

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, гпу, Надежда Савченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 