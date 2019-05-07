Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко и Рубана

Надежда Савченко и Владимир Рубан

Броварской горрайонный суд Киевской области вновь отказался рассматривать обоснованное ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых в планировании террористического акта и госпереворота нардепа ВО Батькивщина Надежды Савченко и экс-главы офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сегодня прокуроры заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представили ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемых", - отметили в пресс-службе.

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В связи с отсутствием в судебном заседании адвоката Рубана, коллегия судей поставила вопрос о переносе судебного заседания.

"Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении меры пресечения, прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного адвоката и продолжении судебного заседания", - уточнили в пресс-службе.

Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства и перенесла подготовительное судебное заседание на 31 мая 2019 года.

15 апреля 2019 года Савченко и Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд.

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.