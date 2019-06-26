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26.06.2019, 07:55

Сестры Савченко будут баллотироваться в Раду в Донецкой области

Сестры Савченко будут баллотироваться в Раду в Донецкой области - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Общественно-политическая платформа Надежды Савченко выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах

Обвиняемая в планировании теракта и госпереворота нардеп Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области. Об этом Савченко сообщила у себя в Facebook.

Партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко не собрала небходимую сумму взноса для участия в выборах, однако выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах

Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в Зайцево, а ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).

29 мая 2019 года Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд. 

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Теги: выборы, Надежда Савченко, вера савченко
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