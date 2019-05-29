Савченко заявила об участии в выборах в Раду

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обвиняемая в планировании теракта и госпереворота нардеп Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом она сообщила в эфире телеканала 112 Украина.

Нардеп сказала, что на парламентские выборы пойдет политическая партия Общественно-политическая платформа Надежды Савченко.

Савченко добавила, что подробности о команде и списках партии будут обнародованы после съезда, дата которого пока не определена.

8 мая Савченко высказывала уверенность, что , что будет полезна команде избранного президента Владимира Зеленского, в качестве министра обороны или министра иностранных дел.

23 апреля Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к Зеленскому.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд.