Савченко заявила, что поддержит Зеленского: видео

Депутат Надежда Савченко заявила сегодня, 23 апреля, телеканалу Наш, что не планирует быть в оппозиции к новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились и в коалиции, или не договорились и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию, потому что мне хватило прочитать программу кандидата (Зеленского - ред.). Много пунктов, это те пункты, которые я заявляла еще три года назад", - сказала Савченко.

Реклама

По ее словам, это касается законов о народовластии, о референдумах, а также вопроса принадлежности народу Украины всех ее недр.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это нужно поддержать", - сказала депутат. Однако она будет в оппозиции, если появится "какой-то конкретный вопрос, в котором нужна будет дискуссия".

Савченко вместе с Владимиром Рубаном подозревают в планировании переворота и захвата власти, подготовке теракта и содействии террористам. Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков: он с Савченко якобы хотел обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства.

СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, ее и Рубана арестовали. Депутату грозил тюремный срок вплоть до пожизненного.

Досудебное расследование завершили в августе, однако в ночь на 16 апреля Савченко с Рубаном вышли на свободу: истек срок ареста, а суд не успел вовремя рассмотреть его продление. После выхода из СИЗО нардеп заявила, что пойдет на парламентские выборы.

Сегодня Савченко появилась в Раде.