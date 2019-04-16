Савченко пойдет на парламентские выборы

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политическая платформа Надежды Савченко планирует принимать участие в парламентских выборах этой осенью. Об этом в эфире телеканала 112 рассказала помощник нардепа Татьяна Проторченко.

"Мы будем осенью принимать участие в парламентской гонке и надеемся на хороший результат", - сказала она, напомнив, что их политическая сила два года уже задекларировала обществу свою программу.

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Проторченко также сообщила, что Савченко в ближайшее время, на ближайшей пленарной неделе планирует вернуться к исполнению своих обязанностей как народный депутат.

Ранее сегодня Савченко и бывший глава Офицерского корпуса Владимир Рубан были освобождены из-под стражи из здания Броварского горрайонного суда.