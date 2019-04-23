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23.04.2019, 10:08

"Не убейтесь": Савченко появилась в Раде - видео

"Не убейтесь": Савченко появилась в Раде - видео - Фото
Надежда Савченко (скриншот из видеозаписи)

Скандальный нардеп не пожелала общаться с представителями СМИ, который сопровождали ее в помещении, сказав, что вскоре соберет брифинг

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Сегодня, 23 апреля, подозреваемая в организации теракта и планировании государственного переворота нардеп Надежда Савченко пришла в Верховную Раду. Соответствующее видео опубликовало в Twitter движение ЧЕСНО.

Общаться с журналистами она не захотела.

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После того как оператор какого-то из каналов случайно едва не сбил ее с ног, Савченко сказала ему, что не желает его "травмировать".

По ее словам, она с уважением относится к работе журналистов, и призвала "относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат, и любви к народным депутатам мало".

"...Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь", - сказала Савченко и ушла.

Савченко вместе с Владимиром Рубаном подозревают в планировании переворота и захвата власти, подготовке теракта и содействии террористам. Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков: он с Савченко якобы хотел обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства.

СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, ее и Рубана арестовал. Нардепу грозил тюремный срок вплоть до пожизненного.

Досудебное расследование завершили в августе, однако в ночь на 16 апреля Савченко с Рубаном вышел на свободу: истек срок ареста, а суд не успел вовремя рассмотреть его продление. После выхода из СИЗО нардеп заявила, что пойдет на парламентские выборы.

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Теги: верховная рада, Надежда Савченко
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