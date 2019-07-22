Разумков: О коалиции говорить пока не приходится

Дмитрий Разумков (скриншот)

В президентской партии Слуга народа пока не говорят о коалиции в парламенте. Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

Разумков отметил, что партия открыта к любому диалогу по поводу коалиции, но "по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов".

"Сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - сказал он.

Отвечая на вопрос о кандидатуре лидера партии Голос Святослава Вакарчука на пост премьер-министра, Разумков повторил, что еще рано об этом говорить.

Говоря о том, кто займет должности спикера Рады, вице-спикера, глав комитетов, Разумков сказал: "У нас большая команда, и на каждую позицию у нас найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политсилу".

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

Читайте также: Самый холодный участок. Как проголосовали полярники в Антарктиде