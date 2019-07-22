Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разумков: О коалиции говорить пока не приходится

Разумков: О коалиции говорить пока не приходится - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот)
22.07.2019, 11:45

Лидер Слуги народа также отказался назвать кандидатов на пост премьера

В президентской партии Слуга народа пока не говорят о коалиции в парламенте. Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов.

Разумков отметил, что партия открыта к любому диалогу по поводу коалиции, но "по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов".

"Сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - сказал он.

Отвечая на вопрос о кандидатуре лидера партии Голос Святослава Вакарчука на пост премьер-министра, Разумков повторил, что еще рано об этом говорить. 

Говоря о том, кто займет должности спикера Рады, вице-спикера, глав комитетов, Разумков сказал: "У нас большая команда, и на каждую позицию у нас найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политсилу".

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

Читайте также: Самый холодный участок. Как проголосовали полярники в Антарктиде

Напишите нам
Слуга народа выборы голос коалиция Святослав Вакарчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 