Самый холодный участок. Как проголосовали полярники в Антарктиде

Фото: Министерство образования

На избирательном участке полярной станции "Академик Вернадский" больше всего голосов на досрочныъх выборах набрала партия Голос Святослава Вакарчука. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

Всего на станции голосовали 12 полярников. Из них пятеро - за Голос, четверо - за президентскую Слугу народа и двое - за Европейскую солидарность Петра Порошенко. Один бюллетень признали недействительным.

Как сообщает пресс-служба Министерства науки и образования, голосование на участке длилось 30 минут. После голосования результаты подсчитали, переложили оригиналы документов в конверты и опечатали их.

При возможности документы передадут в Центральную избирательную комиссию. В зависмости от погодных условий, это может занять от месяца до года.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. ЦИК обработала уже 99% протоколов с заграничных участков: лидируют Слуга народа и Евросолидарность.

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