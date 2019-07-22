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ЦИК обработала 99% протоколов заграничных участков: результаты

ЦИК обработала 99% протоколов заграничных участков: результаты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.07.2019, 08:55

Наибольшую поддержку избирателей получила партия Слуга народа, на втором месте Европейская солидарность

По результатам обработки 99,00% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия Слуга народа набрала 29,4%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Европейская солидарность – 28,33%,  Голос – 19,46%, партия Шария - 4,45%, ВО Свобода 4,28%, Оппозиционная платформа - За жизнь – 3,63%, Сила и честь– 3,07%, Батькивщина – 2,03%.

Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42,19%.

Явка избирателей на досрочных  выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%.

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Слуга народа За життя голос Батькивщина результаты выборы в Раду солидарность
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