Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЦИК обработала 35% протоколов: кто проходит в Раду

ЦИК обработала 35% протоколов: кто проходит в Раду - Фото
Бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 08:08

По данным ЦИК на 08:00, в Верховную Раду проходят пять партий

Центральная избирательная комиссия обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42,19%.  Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,75%, третьем - Европейская солидарность - 8,71%, четвертом Батькивщина - 8,15%, пятом - Голос - 6,39%.

Фото: cvk.gov.ua

По результатам обработки 93,13% электронных протоколов голосования на избирательных участках

заграничных участков партия Слуга народа набрала 29,35%.

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника

Напишите нам
Слуга народа голос Батькивщина цик выборы в Раду протоколы европейская солидарность Опозиційна платформа - За життя
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 