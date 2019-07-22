ЦИК обработала 35% протоколов: кто проходит в Раду

Бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42,19%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,75%, третьем - Европейская солидарность - 8,71%, четвертом Батькивщина - 8,15%, пятом - Голос - 6,39%.

Фото: cvk.gov.ua

По результатам обработки 93,13% электронных протоколов голосования на избирательных участках

заграничных участков партия Слуга народа набрала 29,35%.

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