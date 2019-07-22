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ЦИК обработала 90% протоколов заграничных участков: кто побеждает

ЦИК обработала 90% протоколов заграничных участков: кто побеждает - Фото
Центральная избирательная комиссия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 06:32

Наибольшую поддержку избирателей получила партия Слуга народа

По результатам обработки 93,13% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия Слуга народа набрала 29,35%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Европейская солидарность28,72%,  Голос - 18,8%, партия Шария - 4,65%, ВО Свобода 4,06%, Оппозиционная платформа - За жизнь – 3,86%, Сила и честь – 3,04%, Батькивщина – 2,02%.

Фото: cvk.gov.ua

22 июля сообщалось, что ЦИК обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду. 

Партия Слуга народа набрала - 42,03%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,64%, Европейская солидарность - 8,64%, Батькивщина - 8,33%, Голос - 6,38%.

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Слуга народа выборы голос цик европейская солидарность Оппозиционная платформа - За життя заграничные участки
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