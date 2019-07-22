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ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий

ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.07.2019, 06:08

По результатам подсчета голосов, в Верховную Раду проходят пять партий

Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.  Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Партия Слуга народа набрала - 42,03%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,64%, Европейская солидарность - 8,64%, Батькивщина - 8,33%, Голос - 6,38%.

Фото: cvk.gov.ua

21 апреля социологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00. 


Голоса избирателей распределились следующим образом:

Слуга народа - 44,2%;

Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%;

Европейская солидарность - 8,8%;

Батькивщина – 7,4%;

Голос - 6,5%.


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верховная рада Слуга народа За життя выборы голос Батькивщина цик
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