ЦИК обработала 25% протоколов: в Раду проходят пять партий

Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Партия Слуга народа набрала - 42,03%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,64%, Европейская солидарность - 8,64%, Батькивщина - 8,33%, Голос - 6,38%.
Фото: cvk.gov.ua
21 апреля социологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Слуга народа - 44,2%;
Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%;
Европейская солидарность - 8,8%;
Батькивщина – 7,4%;
Голос - 6,5%.
Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника