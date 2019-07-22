Выборы в Раду: явка оказалась самой низкой в истории - ОПОРА

Выборы (фото - ЕРА)

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Фото: cvk.gov.ua

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

"Наши наблюдатели работают на репрезентативном количестве участков. Окончательная явка по нашим данным составила 49,3%. Погрешность - 0,6%", - сказал аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

22 июля сообщалось, что ЦИК обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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