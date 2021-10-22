Коронавирус. В Украине второй день подряд – рекорды по заболеваемости и смертности

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев заболевания COVID-19 (днем ранее – 22 415), 614 пациентов умерли (сутками ранее – 546), это рекордные показатели с начала эпидемии. Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 1800 детей и 391 медик. Госпитализирован 5141 человек (сутками ранее – 4892), выздоровели 8530 пациентов (днем ранее – 8036).

Официально за 21 октября сделаны 134 329 тестов на коронавирус (135 912 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 725 385 заболевших, 2 361 365 пациентов выздоровели, 63 003 человек умерли. Проведено более 13,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях и Киеве:

Львовская область – 1647 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 1641;

Одесская – 1484;

Запорожская – 1391;

Киев – 1323;

Харьковская – 1306;

Сумская – 1305;

Хмельницкая – 1294;

Херсонская – 1248;

Донецкая – 1178;

Житомирская – 1144;

Черниговская – 1033;

Полтавская – 1020;

Ровенская – 865;

Киевская – 811;

Тернопольская – 696;

Черкасская – 671;

Луганская – 603;

Черновицкая – 601;

Ивано-Франковская – 599;

Винницкая – 558;

Волынская – 528;

Николаевская – 433;

Закарпатская – 238;

Кировоградская – 168.

Читайте также: Шмыгаль: Сейчас самый большой вызов за время пандемии – чрезвычайно много тяжелых больных

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.