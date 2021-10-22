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Коронавирус. В Украине второй день подряд – рекорды по заболеваемости и смертности

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине второй день подряд – рекорды по заболеваемости и смертности - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев заболевания COVID-19 (днем ранее – 22 415), 614 пациентов умерли (сутками ранее – 546), это рекордные показатели с начала эпидемии. Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 1800 детей и 391 медик. Госпитализирован 5141 человек (сутками ранее – 4892), выздоровели 8530 пациентов (днем ранее – 8036).

Официально за 21 октября сделаны 134 329 тестов на коронавирус (135 912 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 725 385 заболевших, 2 361 365 пациентов выздоровели,  63 003 человек умерли. Проведено более 13,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областях и Киеве:

Львовская область – 1647 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1641;
Одесская – 1484;
Запорожская – 1391;
Киев – 1323;
Харьковская – 1306;
Сумская – 1305;
Хмельницкая – 1294;
Херсонская – 1248;
Донецкая – 1178;
Житомирская – 1144;
Черниговская – 1033;
Полтавская – 1020;
Ровенская – 865;
Киевская – 811;
Тернопольская – 696;
Черкасская – 671;
Луганская – 603;
Черновицкая – 601;
Ивано-Франковская – 599;
Винницкая – 558;
Волынская – 528;
Николаевская – 433;
Закарпатская – 238;
Кировоградская – 168.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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