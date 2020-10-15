Пандемия усложнила борьбу с туберкулезом: возможен резкий рост смертности – ВОЗ

Из-за пандемии коронавируса медицинские системы оказались под нагрузкой: сократилась диагностика выявления больных туберкулезом, отмечают в ВОЗ

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 осложнилась борьба с распространением туберкулеза, это может привести к росту смертности от этой болезни. К таким выводам пришла Всемирная организация здравоохранение, передает пресс-служба ООН.

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В организации отмечают, что перебои в работах медслужб в связи с пандемией помешали собирать и обрабатывать статистику заболеваемости туберкулезом.

Отмечается, что в трех странах с наибольшим числом больных туберкулезом (Индии, Индонезии и Филиппинах) снизилось на треть число новых случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения – за последние четыре года в мире число заражений снизилось на 9%.

В ВОЗ предупреждают: подобные пробелы в диагностике могут привести к резкому росту смертности от этой болезни.

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Одной из главных же проблем в борьбе с туберкулезом ВОЗ назвали сокращение финансирования. Отмечается, что в 2020 году на борьбу с туберкулезом потратили $6,5 млрд, а не $13 млрд, как это предполагает Политическая декларация по туберкулезу.

В организации также подчеркивают, что туберкулез можно излечить с помощью шестимесячного курса антибиотиков, и благодаря лечению туберкулеза с 2000 года удалось избежать 60 млн смертных случаев.

По данным ВОЗ, в 2019 году 1,4 млн человек умерли от болезней, связанных с туберкулезом. Из 10 млн человек, которые заразились этой инфекцией за отчетный период, в 3 млн случаев диагноз либо не был поставлен, либо о нем не сообщили властям.

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Марк Сировой

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