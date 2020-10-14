UA

Коронавирус. В Киеве умерло рекордное число больных COVID-19 за сутки

14.10.2020, 11:39
Коронавирус. В Киеве умерло рекордное число больных COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук/пресс-служба Львовского горсовета

С начала эпидемии коронавируса в Киеве выявили 28 512 заболевших, умерли 518 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве умер 21 больной COVID-19 (днем ранее – 10). Это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса, до этого было максимум 12 летальных случаев в сутки, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки выявили 422 заболевших (днем ранее – 397), выздоровели 268 человек (168).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 28 512 заболевших, 518 умерших и 10 229 выздоровевших.

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал в Telegram данные о заболеваемости по районам Киева:

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

- Дарницкий – 4388 инфицированных за все время эпидемии (+59 за сутки);

- Деснянский – 4240 (+91);

- Днепровский – 3700 (+55);

- Оболонский – 2993 (+61);

- Святошинский – 2274  (+42);

- Печерский – 2228 (+11);

- Шевченковский – 2073 (+25);

- Подольский – 1988 (+23);

- Голосеевский – 1880 (+22).

Читайте также: Коронавирус. Украина поднялась на 12 место в мире по суточной заболеваемости

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов

Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов
 