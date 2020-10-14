Коронавирус. В Киеве умерло рекордное число больных COVID-19 за сутки

С начала эпидемии коронавируса в Киеве выявили 28 512 заболевших, умерли 518 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве умер 21 больной COVID-19 (днем ранее – 10). Это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса, до этого было максимум 12 летальных случаев в сутки, говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки выявили 422 заболевших (днем ранее – 397), выздоровели 268 человек (168).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 28 512 заболевших, 518 умерших и 10 229 выздоровевших.

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал в Telegram данные о заболеваемости по районам Киева:

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- Дарницкий – 4388 инфицированных за все время эпидемии (+59 за сутки);

- Деснянский – 4240 (+91);

- Днепровский – 3700 (+55);

- Оболонский – 2993 (+61);

- Святошинский – 2274 (+42);

- Печерский – 2228 (+11);

- Шевченковский – 2073 (+25);

- Подольский – 1988 (+23);

- Голосеевский – 1880 (+22).

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5590 заболевших COVID-19.

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Марк Сировой

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