Коронавирус. В мире – рекордная заболеваемость, Украина – 16-я по новым пациентам за сутки

За все время пандемии коронавируса в мире выявили 38,7 млн заболевших. США занимает первое место по этому показателю, Украина – 25-е

За сутки в мире зафиксировали рекордные 381 466 заболевших коронавирусом. Украина занимает 16 место в мире по выявленной суточной заболеваемости COVID-19, говорится в сводке от Worldometers.

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Вчера сообщалось, что в Украине зафиксировали 5590 инфицированных за сутки. Нашими соседями в антирейтинге являются Колумбия (15 место, 6061 новых заразившихся) и Иран (17 место, 4830).

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В топ-5 входят Индия (67 988), США (59 693), Бразилия (+26 675), Франция (22 591) и Великобритания (+19 724).

За сутки в мире умерли 6083 заразившихся, выздоровел 278 891 пациент с COVID-19. За все время пандемии зарегистрировали 38 730 280 заболевших, 1 096 323 умерших и 29 120 018 выздоровевших.

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Украина также расположилась на 25-м месте по общему числу выявленных заболевших с начала пандемии. На вчерашнее утро было известно о 276 177 позитивных диагнозах в стране.

По этому показателю Украина приближается к Израилю, где за все время пандемии выявили 298 500 заболевших, а за сутки – 1848.

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Марк Сировой

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