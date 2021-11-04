Мю-штамм "короны" в 10 раз устойчивее к антителам от COVID-19 и Pfizer, чем прошлогодний

Антитела переболевших "первоначальным" вариантом коронавируса почти в 11 раз хуже нейтрализуют новый мю-штам (μ), который впервые обнаружили в начале 2021 года в Колумбии, а антитела привитых вакциной Pfizer – в девять раз. Такими результатами лабораторных тестов поделились японские биологи, пишет NEJM.

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На осень 2021 года ВОЗ выделяет четыре "вызывающих озабоченность" штамма SARS-CoV-2: альфа – B.1.1.7, бета – B.1.351, гамма – P.1, дельта – B.1.617.2 и AY. Также есть пять "представляющих интерес" штаммов (эта – B.1.525, йота – B.1.526, каппа – B.1.617.1, лямбда – C.37 и мю – B.1.621).

Новые варианты коронавируса нужно тщательно отслеживать насчет повышенной заразности, патогенности и устойчивости к иммунным ответам.

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Чтобы оценить, как антитела после COVID-19 и вакцины нейтрализуют мю и другие штаммы, ученые сконструировали псевдовирусы. Обычно это какой-то хорошо изученный непатогенный или слабопатогенный вирус, который для тестов "вооружают" S-белками (шипами) того или иного штамма, а затем смотрят, как антитела влияют в пробирках на такой псевдокоронавирус.

Образцы сыворотки взяли у 13 выздоровевших от ковида в начале пандемии в период с апреля по сентябрь 2020 года, а также у 14 привитых "пфайзером".

Выяснилось, что мю в 10,6 раз устойчивее к нейтрализации антителами переболевших на старте пандемии и в 9,1 – антителами после "пфайзера", чем "родительский" вариант вируса (линия В.1).

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"Хотя бета-штамм считался наиболее устойчивым, мю в два раза устойчивее к нейтрализации сывороткой выздоравливающих и в полтора раза – сывороткой вакцинированных, чем бета. Мы считаем, что нужно дальнейшее наблюдение за этим штаммом", – подчеркивают биологи.

На конец лета мю обнаружили в 39 странах, но эпицентром этого варианта является Колумбия.

С марта по июль 2021 года там произошел сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19. Хотя гамма доминировала там на начальной стадии вспышки, уже в мае мю превзошел все другие, – и с той поры фактически стал драйвером эпидемии.

ВАЖНО. Уровни антител (не их наличие!) немного говорят о том, насколько тяжело заболеет привитый/переболевший, если все же заразится, и заразится ли. Определенная связь наблюдается, но насколько она четкая для выводов о защите, идут споры – и исследования. Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить.

Евгений Пилипенко

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