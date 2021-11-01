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Коронавирус. В Украине за неделю вакцинировали больше людей, чем за весь июнь

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 09:02
Коронавирус. В Украине за неделю вакцинировали больше людей, чем за весь июнь - Фото
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Киеве (фото - Суспільне)

В Украине от коронавируса за неделю вакцинировали более 1,7 млн человек. Это больше, чем за весь июнь, передает пресс-служба Минздрава.

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За неделю в Украине вакцинировали 1 740 231 человека. Вчера сделали 117 818 прививок – первую дозу получили 89 546 человек, вторую – 28 272. Использовались три вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 58 603 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 40 489;

AstraZeneca/Oxford – 18 726.

На утро 1 ноября в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 10 245 775 человек, две – 7 449 818. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 257 792;

CoronaVac (Sinovac) – 3 083 646;

AstraZeneca/Oxford – 1 339 428;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой
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