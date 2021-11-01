Коронавирус. В Украине за неделю вакцинировали больше людей, чем за весь июнь
В Украине от коронавируса за неделю вакцинировали более 1,7 млн человек. Это больше, чем за весь июнь, передает пресс-служба Минздрава.
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За неделю в Украине вакцинировали 1 740 231 человека. Вчера сделали 117 818 прививок – первую дозу получили 89 546 человек, вторую – 28 272. Использовались три вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 58 603 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 40 489;
AstraZeneca/Oxford – 18 726.
На утро 1 ноября в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 10 245 775 человек, две – 7 449 818. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 257 792;
CoronaVac (Sinovac) – 3 083 646;
AstraZeneca/Oxford – 1 339 428;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- Украинцы начали массово вакцинироваться на фоне введения красных зон карантина, в которых ограничения действуют на людей без COVID-19 сертификата или негативного теста на коронавирус.
- На сегодня в красной зоне карантина находится Киев и 15 областей. Особенность карантина в столице – желтый COVID-сертификат или негативный тест нужен для проезда в транспорте.
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