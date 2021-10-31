Киев с 1 ноября – в красной зоне. Власти уточнили: в транспорте хватит желтого сертификата

В Киеве с 1 ноября вводятся правила красной зоны эпидопасности в связи с распространением коронавируса. Для пользования общественным транспортом людям потребуются дополнительные документы, желтого сертификата будет достаточно. Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире Украина 24.

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"В любом городском общественном транспорте можно находиться в первую очередь в маске. Во-вторых, с документами: желтым или зеленым сертификатом – либо одна, либо две дозы прививки, либо иметь при себе ПЦР-тест, либо тест на антиген, с негативными результатами, полученными не позже, чем за 72 часа. Либо иметь справку об выздоровлении. Справки должны быть... Можно использовать одну дозу, а затем прививать другую", – сказал Рубан.

Чиновник пояснил, почему в Киеве разрешили пассажирам общественного транспорта использовать сертификат о вакцинации с одной дозой прививки, тогда как в правительственных документах говорится о необходимости полного курса вакцинации.

"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета министров", – сказал Рубан.

С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Общественный транспорт закрывать не будут, но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.

В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты.

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Наталия Медведева

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