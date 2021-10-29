В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать
29.10.2021, 21:58
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
В Киевском метрополитене предупредили пассажиров о том, что с 1 ноября за проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, без сертификата о вакцинации или отрицательных тестов начнут штрафовать. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.
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"Внимание! С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении", – сказано в сообщении.
Штраф за нарушение – от 17 000 грн, предупредили в метрополитене.
Граждан призвали соблюдать карантинные ограничения.
- С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
- Общественный транспорт закрывать не будут, но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.
- В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты.
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