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В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 21:58
В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киевском метрополитене предупредили пассажиров о том, что с 1 ноября за проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, без сертификата о вакцинации или отрицательных тестов начнут штрафовать. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

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"Внимание! С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении", – сказано в сообщении.

Штраф за нарушение – от 17 000 грн, предупредили в метрополитене.

Граждан призвали соблюдать карантинные ограничения.

В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать
  • С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. 
  • Общественный транспорт закрывать не будут, но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.  
  • В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты.
Вадим Ребрина
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киев вакцинация метрополитен карантин коронавирус
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