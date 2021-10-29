В киевском метро предупредили: с 1 ноября за нарушение карантина будут штрафовать

В Киевском метрополитене предупредили пассажиров о том, что с 1 ноября за проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, без сертификата о вакцинации или отрицательных тестов начнут штрафовать. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

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"Внимание! С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении", – сказано в сообщении.

Штраф за нарушение – от 17 000 грн, предупредили в метрополитене.

Граждан призвали соблюдать карантинные ограничения.

С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Общественный транспорт закрывать не будут, но пассажиры обязаны иметь COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе, а избирательно группы правоохранителей.

В Нацполиции уточнили, кто может проверять COVID-сертификаты.

Вадим Ребрина

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